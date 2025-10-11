Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Schafe unter Strom“ zwischen Pleißa und Wüstenbrand

Schäfer Simon Marsch (li.) informierte über den aktuellen Stand und Herausforderungen des Beweidungsprojektes unter Stromleitungen.
Schäfer Simon Marsch (li.) informierte über den aktuellen Stand und Herausforderungen des Beweidungsprojektes unter Stromleitungen. Bild: Markus Pfeifer
Schäfer Simon Marsch (li.) informierte über den aktuellen Stand und Herausforderungen des Beweidungsprojektes unter Stromleitungen.
Schäfer Simon Marsch (li.) informierte über den aktuellen Stand und Herausforderungen des Beweidungsprojektes unter Stromleitungen. Bild: Markus Pfeifer
Chemnitz Umland
„Schafe unter Strom“ zwischen Pleißa und Wüstenbrand
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über den Zwischenstand bei einem besonderen Beweidungsprojekt bei Pleißa informieren Stromtrassenbetreiber und Schäfer. Die ökologischen „Mäh-Maschinen“ haben viel zu tun.

Hungrige Tiere statt großer Maschinen sollen unter Stromtrassen dafür sorgen, dass nicht alles zuwächst, sondern artenreiche Biotope entstehen. An einigen Stellen zwischen Wüstenbrand und Pleißa ist das bereits der Fall, zum Beispiel an einem sanierten Amphibienteich. Drumherum waren die „Schafe unter Strom“ schon regelmäßig zu Gast und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
16:13 Uhr
6 min.
Nachrichtendienste zu Russland: bestenfalls "eisiger Friede"
BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einer Eskalation mit Russland: "Wir stehen schon heute im Feuer."
Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und Online-Rekrutierung - die deutschen Nachrichtendienste stellen sich auf neue Methoden ein. Die größten Kopfschmerzen bereitet aber seit Jahren dasselbe Land.
Martina Herzog, dpa
28.07.2024
4 min.
Nachwuchsmangel bei Kaninchenzüchtern in Pleißa: Auflagen, Kosten und Krankheiten erschweren die Zucht
Vereinschef Andreas Philipp mit einem seiner Kleinsilber-Schwarz-Kaninchen bei der Schau am Wochenende.
Über 100 Rassetiere neben großen Einsatzfahrzeugen der Wehr – das gab es am Wochenende in Pleißa. Die Schau gehört zu den Höhepunkten der Kaninchenzüchter. Den Vereinsvorsitzenden brachte einst ein Geburtstagsgeschenk zur Zucht.
Steffi Hofmann
01.02.2025
3 min.
Auf „Wilden Weiden" zwischen Limbach-Oberfrohna und Meinsdorf sollen Hochlandrinder für wichtige Kuhfladen sorgen
So wie im Oberlungwitzer Hirschgrund soll es auch bei Limbach-Oberfrohna bald "Wilde Weiden" geben.
Artenreiche Wiesen bei Limbach-Oberfrohna und Meinsdorf werden künftig beweidet, was Vorteile für die Natur bringt. Die Stadtverwaltung will den Naturschutz unterstützen, auch bei der Parkerweiterung.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel