Scheibe von Geschäft in Chemnitz mit Pyrotechnik gesprengt

Chemnitz
Ein lauter Knall erschütterte vergangene Nacht das Lutherviertel. Einen ähnlichen Fall gab es vor wenigen Tagen.
In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte im Lutherviertel die Scheibe eines leer stehenden Geschäfts zerstört. Laut Angaben der Polizei brachten die Unbekannten Pyrotechnik an und sprengten damit die Scheibe. Wie viel Pyrotechnik dafür genutzt wurde, sei nicht bekannt. Personen wurden laut Information der Polizeidirektion Chemnitz nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.