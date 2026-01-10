MENÜ
  • Chemnitz
  • Scheibe von Geschäft in Chemnitz mit Pyrotechnik gesprengt

Bild: Harry Härtel
Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Scheibe von Geschäft in Chemnitz mit Pyrotechnik gesprengt
Redakteur
Von Elisa Leimert
Ein lauter Knall erschütterte vergangene Nacht das Lutherviertel. Einen ähnlichen Fall gab es vor wenigen Tagen.

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte im Lutherviertel die Scheibe eines leer stehenden Geschäfts zerstört. Laut Angaben der Polizei brachten die Unbekannten Pyrotechnik an und sprengten damit die Scheibe. Wie viel Pyrotechnik dafür genutzt wurde, sei nicht bekannt. Personen wurden laut Information der Polizeidirektion Chemnitz nicht...
