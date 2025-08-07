Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schlägerei im Stadthallenpark – Wer hat etwas gesehen?

Im Chemnitzer Stadthallenpark prügelten sich am Mittwoch mindestens drei Männer.
Im Chemnitzer Stadthallenpark prügelten sich am Mittwoch mindestens drei Männer. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Schlägerei im Stadthallenpark – Wer hat etwas gesehen?
Von Jakob Nützler
Wieder im Stadthallenpark: Am Mittwochabend war es im Chemnitzer Stadtzentrum zu einer Schlägerei gekommen. Wer hat das Ganze beobachtet?

Chemnitz.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, gingen am Mitttwochabend gegen 20.50 Uhr Anrufe von Zeugen ein, die eine Schlägerei mehrerer Personen im Stadthallenpark mitbekommen hatten. Als die Polizei dort eintraf, waren die Beteiligten jedoch nicht mehr vor Ort. Zwei verletzte Männer, 28 und 33 Jahre alt, konnten später am Johannisplatz gefunden werden, ein verletzter 25-Jähriger nahe der Käthe-Kollwitz-Straße. Der Schlägerei war wohl ein Streit vorausgegangen – aber wer wurde zuerst hangreiflich? War noch jemand involviert? Diesen Fragen stellt sich nun die Polizei und sucht Zeugen, die das Ganze beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost gern unter der Ruf 0371387102 entgegen. (nütz)

Mehr Artikel