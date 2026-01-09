MENÜ
  • Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz

Mehrere Taten der jüngsten Raubserie ereigneten sich in Gablenz. Nahe des Einkaufscenters gab es zuletzt außerdem zwei Schlägereien unter Jugendgruppen.
Mit rund 15.000 Einwohnern ist Gablenz einer der bevölkerungsreichsten Stadtteile. Zuletzt kam es dort zu ungewöhnlich vielen Straftaten in kurzer Zeit.
Bei einem Einsatz kurz vor Weihnachten suchte die Polizei in mehreren Stadtteilen nach Tatverdächtigen der jüngsten Raubserie (das Foto zeigte einen Stadtplan in der Einsatzzentrale). Gablenz spielte dabei auch eine Rolle.
Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz
Von Benjamin Lummer
Rund um das Gablenz-Center hat es zuletzt immer wieder Straftaten gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort bestätigen Probleme mit Gewalt, die Polizei nimmt das Gebiet verstärkt in den Fokus. Und wie sehen die Händler die Lage?

Sie waren mit Steinen, Stöcken und Reizgas ausgestattet. Etwa zwei Dutzend Personen gingen auf eine zweite, kleinere Gruppe los. Es kam zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten. Die Polizei machte zehn Tatverdächtige aus, allesamt Syrer zwischen 15 und 26 Jahren. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Nähe des...
