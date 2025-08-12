Schlechtes Wetter in den Ferien: Besucherzahlen in den Chemnitzer Freibädern eingebrochen

Obwohl mit dem Freibad Bernsdorf eine Bademöglichkeit mehr besteht als im vergangenen Jahr, haben sich die Besucherzahlen halbiert. Im Rathaus hofft man auf einen Nachholeffekt.

Die Wochen vor den Ferien und auch deren Start waren sonnig und warm. In den städtischen Freibädern zählte man zehntausende Besucher. Doch schon zum Ende der ersten Ferienwoche setzten Regen und kühleres Wetter ein. Das vermieste offenbar vielen Chemnitzern die Badelaune. In den Ferien zählte die Stadtverwaltung insgesamt 25.471 Badegäste.... Die Wochen vor den Ferien und auch deren Start waren sonnig und warm. In den städtischen Freibädern zählte man zehntausende Besucher. Doch schon zum Ende der ersten Ferienwoche setzten Regen und kühleres Wetter ein. Das vermieste offenbar vielen Chemnitzern die Badelaune. In den Ferien zählte die Stadtverwaltung insgesamt 25.471 Badegäste....