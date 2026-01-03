Schnee und Ski: Auch in Chemnitz zunehmend Wintersport möglich

Chemnitz
Unter anderem im Süden der Stadt finden Skifahrer derzeit gespurte Loipen.
Auch in und rund um Chemnitz macht das winterliche Wetter mehr und mehr Wintersport möglich. Langläufer etwa kommen derzeit unter anderem zwischen Pfarrhübel und Einsiedel auf ihre Kosten. Dort kümmert sich der Einsiedler Skiverein um das Präparieren der Loipen.
