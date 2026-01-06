Nur im Erzgebirge? Chemnitzer Verein erfüllt Skifahr-Träume vor der Haustür

Wer Lust auf Langlauf hat, braucht gerade nicht bis ins Erzgebirge zu fahren. Auf einem Feld im Süden der Stadt sind Loipen gespurt. Wer steckt dahinter?

Würden irgendwann die Olympischen Winterspiele in Chemnitz stattfinden, gäbe es schonmal eine Sprungschanze in Grüna und eine Eisbahn am Küchwald. Für die Langlauf-Loipe kann man sich auf den Einsiedler Skiverein verlassen. Seit 2002 präparieren die Mitglieder den Schnee auf einem Feld im Süden der Stadt – in den Anfangsjahren manuell...