  • Nur im Erzgebirge? Chemnitzer Verein erfüllt Skifahr-Träume vor der Haustür

Sportler in der Loipe des Einsiedler Skivereins oberhalb des Pfarrhübels.
Sportler in der Loipe des Einsiedler Skivereins oberhalb des Pfarrhübels. Bild: Florian Eigner
Loipe zwischen Einsiedel, Berbisdorf und Pfarrhübel.
Loipe zwischen Einsiedel, Berbisdorf und Pfarrhübel. Bild: Tilo Steiner
Zwischen den Loipen gibt es auch eine Skating-Strecke.
Zwischen den Loipen gibt es auch eine Skating-Strecke. Bild: Florian Eigner
Andreas Eigner vom Skiverein Einsiedel präpariert eine Skating-Bahn zwischen den Loipen.
Andreas Eigner vom Skiverein Einsiedel präpariert eine Skating-Bahn zwischen den Loipen. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Nur im Erzgebirge? Chemnitzer Verein erfüllt Skifahr-Träume vor der Haustür
Redakteur
Von Christian Mathea
Wer Lust auf Langlauf hat, braucht gerade nicht bis ins Erzgebirge zu fahren. Auf einem Feld im Süden der Stadt sind Loipen gespurt. Wer steckt dahinter?

Würden irgendwann die Olympischen Winterspiele in Chemnitz stattfinden, gäbe es schonmal eine Sprungschanze in Grüna und eine Eisbahn am Küchwald. Für die Langlauf-Loipe kann man sich auf den Einsiedler Skiverein verlassen. Seit 2002 präparieren die Mitglieder den Schnee auf einem Feld im Süden der Stadt – in den Anfangsjahren manuell...
