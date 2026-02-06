Schnitzel, Wurstgulasch, Hering: Diese Fleischereien bieten Mittagessen im Chemnitzer Zentrum

Schnelles und günstiges warmes Mittagessen gibt es in der Innenstadt bei vier Fleischereien. Was ist im Angebot und was kostet eine Mahlzeit?

Fleischerei Gretenkord in der Galerie Roter Turm: Zwischen 5 und 10 Euro kostet eine warme Mahlzeit zum Mittag bei Gretenkord. Am beliebtesten sind bei den Kunden laut Filialleiterin Stefanie Lauterbach die Königsberger Klopse, Tiegelwurst und Nudeln mit Wurstgulasch. Täglich gibt es zudem besondere Angebote, je nachdem, worauf die... Fleischerei Gretenkord in der Galerie Roter Turm: Zwischen 5 und 10 Euro kostet eine warme Mahlzeit zum Mittag bei Gretenkord. Am beliebtesten sind bei den Kunden laut Filialleiterin Stefanie Lauterbach die Königsberger Klopse, Tiegelwurst und Nudeln mit Wurstgulasch. Täglich gibt es zudem besondere Angebote, je nachdem, worauf die...