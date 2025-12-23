MENÜ
  Schönwetter-Weihnachtsmarkt: Händler in Chemnitz ziehen nach 26 Tagen Bilanz

Tobias Richter hat Handbrote auf dem Mittelaltermarkt gebacken und verkauft.
Tobias Richter hat Handbrote auf dem Mittelaltermarkt gebacken und verkauft. Bild: Christian Mathea
Uwe Münch im Winzerstübchen will im nächsten Jahr erstmals Rosé-Glühwein anbieten.
Uwe Münch im Winzerstübchen will im nächsten Jahr erstmals Rosé-Glühwein anbieten. Bild: Christian Mathea
Elisabeth Sommer verkaufte im „Wichtelstüb’l“ Räuchermännchen aus dem Erzgebirge.
Elisabeth Sommer verkaufte im „Wichtelstüb’l“ Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Bild: Christian Mathea
Inkeri Pekkanen vom finnischen Honig-Stand schaut auf ein gutes Jahr zurück.
Inkeri Pekkanen vom finnischen Honig-Stand schaut auf ein gutes Jahr zurück. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Schönwetter-Weihnachtsmarkt: Händler in Chemnitz ziehen nach 26 Tagen Bilanz
Redakteur
Von Christian Mathea
Kaum Regen und ziemlich angenehme Temperaturen: Es dürfte der Weihnachtsmarkt mit dem schönsten Wetter gewesen sein. Wie hat sich das auf das Geschäft ausgewirkt? Und wie geht es mit dem Mittelaltermarkt weiter?

420.000 Besucher sollen den Chemnitzer Weihnachtsmarkt in den vergangenen 26 Tagen besucht haben. Das geht aus der offiziellen Bilanz der Stadt vom 23. Dezember hervor. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor wurden zur gleichen Zeit 400.000 Besucher vermeldet. „Der Markt war in diesem Jahr durchgehend sehr gut besucht, auch trotz der teilweise...
