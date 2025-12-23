Schönwetter-Weihnachtsmarkt: Händler in Chemnitz ziehen nach 26 Tagen Bilanz

Kaum Regen und ziemlich angenehme Temperaturen: Es dürfte der Weihnachtsmarkt mit dem schönsten Wetter gewesen sein. Wie hat sich das auf das Geschäft ausgewirkt? Und wie geht es mit dem Mittelaltermarkt weiter?

420.000 Besucher sollen den Chemnitzer Weihnachtsmarkt in den vergangenen 26 Tagen besucht haben. Das geht aus der offiziellen Bilanz der Stadt vom 23. Dezember hervor. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor wurden zur gleichen Zeit 400.000 Besucher vermeldet. „Der Markt war in diesem Jahr durchgehend sehr gut besucht, auch trotz der teilweise... 420.000 Besucher sollen den Chemnitzer Weihnachtsmarkt in den vergangenen 26 Tagen besucht haben. Das geht aus der offiziellen Bilanz der Stadt vom 23. Dezember hervor. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor wurden zur gleichen Zeit 400.000 Besucher vermeldet. „Der Markt war in diesem Jahr durchgehend sehr gut besucht, auch trotz der teilweise...