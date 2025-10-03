Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Schokoladendieb versucht in Chemnitz vergeblich zu fliehen

Mit zwei Tafel Schokolade wollte ein 44-Jähriger in Chemnitz fliehen.
Mit zwei Tafel Schokolade wollte ein 44-Jähriger in Chemnitz fliehen. Bild: Oliver Berg/dpa
Mit zwei Tafel Schokolade wollte ein 44-Jähriger in Chemnitz fliehen.
Mit zwei Tafel Schokolade wollte ein 44-Jähriger in Chemnitz fliehen. Bild: Oliver Berg/dpa
Chemnitz
Schokoladendieb versucht in Chemnitz vergeblich zu fliehen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weit ist der 44-Jährige mit seinem süßen Diebesgut nicht gekommen. Passanten konnten ihn auf der Flucht stellen.

Chemnitz.

Wäre nicht ein couragierter Passant dazwischengegangen, wäre der 44-Jährige Mann mit seiner süßen Beute davongekommen. Am Donnerstagabend hatte der polizeibekannte Mann, der mit seiner Partnerin in einem Markt an der Theaterstraße „einkaufen“ war, die beiden Tafeln Schokolade im Wert von 6,50 Euro unter seine Weste gesteckt. Als er ohne zu bezahlen gehen wollte, stellte ihn das Sicherheitspersonal. Wie die Polizei mitteilt, schubste er die beiden Mitarbeiter zur Seite und lief weg. Der besagte Passant kam da gerade zur rechten Zeit und hielt den 44-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten fanden weiteres Diebesgut bei dem Täter. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls und Ladendiebstahl. (cma)

