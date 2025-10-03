Schokoladendieb versucht in Chemnitz vergeblich zu fliehen

Weit ist der 44-Jährige mit seinem süßen Diebesgut nicht gekommen. Passanten konnten ihn auf der Flucht stellen.

Chemnitz.

Wäre nicht ein couragierter Passant dazwischengegangen, wäre der 44-Jährige Mann mit seiner süßen Beute davongekommen. Am Donnerstagabend hatte der polizeibekannte Mann, der mit seiner Partnerin in einem Markt an der Theaterstraße „einkaufen“ war, die beiden Tafeln Schokolade im Wert von 6,50 Euro unter seine Weste gesteckt. Als er ohne zu bezahlen gehen wollte, stellte ihn das Sicherheitspersonal. Wie die Polizei mitteilt, schubste er die beiden Mitarbeiter zur Seite und lief weg. Der besagte Passant kam da gerade zur rechten Zeit und hielt den 44-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten fanden weiteres Diebesgut bei dem Täter. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls und Ladendiebstahl. (cma)