Schon Monate vor Hallenkunst-Ausstellung in Chemnitz: Kunstwerke bei Rundgang durch die „Freie Presse“-Redaktion zu sehen

Bei kostenlosen Redaktionsführungen haben Interessierte die Möglichkeit, einige der Exponate vorab zu sehen.

Die Hallenkunst-Ausstellung in der Markthalle Chemnitz wird erst Ende August ihre Tore öffnen. Doch Interessierte haben schon vorher die Möglichkeit, ausgewählte Exponate zu betrachten. Einige der Werke von Lars Teichmann, Claudia Walde, Cedric Pintarelli, Andrè Deloar und anderen sind derzeit in Räumen der „Freien Presse“ an der...