ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Schüler sprüht unbekannte Substanz in Chemnitzer Oberschule

Ein Junge hat eine unbekannte Substanz in der Schule versprüht.
Ein Junge hat eine unbekannte Substanz in der Schule versprüht. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Ein Junge hat eine unbekannte Substanz in der Schule versprüht.
Ein Junge hat eine unbekannte Substanz in der Schule versprüht. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Chemnitz
Schüler sprüht unbekannte Substanz in Chemnitzer Oberschule
Redakteur
Von Denise Märkisch
Am Mittwochmittag rückten Rettungskräfte und Polizei nach Altendorf aus. Mehrere Personen klagten über Atemwegsreizungen.

In Altendorf hat nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar ein Schüler (15) in der Oberschule eine unbekannte Substanz auf einer Toilette freigesetzt. „Anschließend klagten mehrere Personen über Atemwegsreizungen“, so eine Polizeisprecherin. Betroffen sind nach aktuellem Stand drei Frauen (37, 41, 48) sowie fünf Jugendliche (zwei Mädchen,...
