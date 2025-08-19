„Schule muss innovativer werden“: Wie eine Chemnitzer Oberschule ziemlich viel richtig macht

Graffiti an der Schulwand? Skeptiker mögen sich bestätigt sehen, doch die Oberschule Untere Luisenschule zeigt, dass sie mehr ist als ihr Ruf.

Mit Graffiti die Schulwand besprühen? An vielen Schulen wäre das undenkbar. Doch an der Oberschule Untere Luisenschule hatten die Schüler nun einen ganzen Tag lang genau diese Möglichkeit. Mit Graffiti die Schulwand besprühen? An vielen Schulen wäre das undenkbar. Doch an der Oberschule Untere Luisenschule hatten die Schüler nun einen ganzen Tag lang genau diese Möglichkeit.