Schulessen in Chemnitz: Alle städtischen Schulen müssen Caterer neu wählen

Weil ab Sommer ein neuer Rahmenvertrag der Stadt gilt, enden automatisch sämtliche Verpflegungsverträge. Ändern sich nun Angebot und Preise?

Es ist eines der häufigsten Streitthemen unter Eltern: die Verpflegung ihrer Kinder in der Schule. Manchen ist das angebotene Mittagessen zu teuer, anderen nicht gut genug. Die meisten Elternvertreter und Schulleitungen sind froh, wenn einmal ein Caterer ausgewählt und das Thema vom Tisch ist. Nun müssen aber an allen städtischen Schulen die...