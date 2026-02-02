MENÜ
  • Schulessen in Chemnitz: Alle städtischen Schulen müssen Caterer neu wählen

Die Verpflegung an allen städtischen Schulen wird in den kommenden Monaten neu vergeben.
Die Verpflegung an allen städtischen Schulen wird in den kommenden Monaten neu vergeben.
Chemnitz
Schulessen in Chemnitz: Alle städtischen Schulen müssen Caterer neu wählen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Weil ab Sommer ein neuer Rahmenvertrag der Stadt gilt, enden automatisch sämtliche Verpflegungsverträge. Ändern sich nun Angebot und Preise?

Es ist eines der häufigsten Streitthemen unter Eltern: die Verpflegung ihrer Kinder in der Schule. Manchen ist das angebotene Mittagessen zu teuer, anderen nicht gut genug. Die meisten Elternvertreter und Schulleitungen sind froh, wenn einmal ein Caterer ausgewählt und das Thema vom Tisch ist. Nun müssen aber an allen städtischen Schulen die...
