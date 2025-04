„Schulkinowochen“ in Chemnitz: 400 Schüler bei Preview im „Cinestar“ dabei

Sachsenweit laufen zwei Wochen lang 47 Filme. Welche Chemnitzer Kinos teilnehmen.

400 Schüler haben am Montag die Eröffnung der „Schulkinowochen“ Sachsen im Cinestar in Chemnitz gefeiert. Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters und Schulformen sahen dort den Film „Grüße vom Mars“ von Regisseurin Sarah Winkenstette, einen Monat bevor er regulär in Kinos erscheint. In den nächsten zwei Wochen laufen in 44...