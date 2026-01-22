Schwerer Autounfall mit Fußgänger in Chemnitz: 94-Jähriger schwebt noch in Lebensgefahr

Chemnitz
Bei dem Unfall wurde eine Person von einem Auto erfasst und sehr schwer verletzt.
Ein 94-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in Chemnitz von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei erklärt, ereignete sich der Unfall gegen 8.20 Uhr auf der Wolgograder Allee in Höhe der Bushaltestelle Fritz-Fritzsche-Straße. Der 94-Jährige wollte an dieser Stelle die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Skoda erfasst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.