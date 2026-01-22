MENÜ
  • Schwerer Autounfall mit Fußgänger in Chemnitz: 94-Jähriger schwebt noch in Lebensgefahr

Auf der Wolgograder Allee kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Fußgänger.
Bild: Jan Härtel
Auf der Wolgograder Allee kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Fußgänger.
Auf der Wolgograder Allee kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Fußgänger. Bild: Jan Härtel
Update
Chemnitz
Schwerer Autounfall mit Fußgänger in Chemnitz: 94-Jähriger schwebt noch in Lebensgefahr
Redakteur
Von Erik Anke
Bei dem Unfall wurde eine Person von einem Auto erfasst und sehr schwer verletzt.

Ein 94-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in Chemnitz von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei erklärt, ereignete sich der Unfall gegen 8.20 Uhr auf der Wolgograder Allee in Höhe der Bushaltestelle Fritz-Fritzsche-Straße. Der 94-Jährige wollte an dieser Stelle die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Skoda erfasst...
