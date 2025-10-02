Schwerer Raub: Urteil im Chemnitzer Tschetschenen-Prozess gefällt

Die Staatsanwältin forderte drei Jahre, der Verteidiger Freispruch für den abgelehnten Asylbewerber und Angeklagten Ali A. Wie das Schöffengericht entschieden hat.

Es war ein komplizierter Prozess um einen Raubüberfall in Chemnitz und nach der ersten Runde wurden alle Zeugen, die greifbar waren, noch einmal geladen. Nun ist das Schöffengericht um den obersten Richter Hans-Michael Langfritz zu einem Urteil gekommen. Der Tschetschene Ali A., der seit Monaten in U-Haft sitzt, soll zweieinhalb Jahre hinter...