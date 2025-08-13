Schwerer Unfall in Pleißa: Simson wird gegen Fußgängerinnen geschleudert

Eine 75-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch einen 16-Jährigen auf seinem Moped übersehen. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch auf der Hohensteiner Straße im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Pleißa gekommen. Eine 75-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem VW auf dem Schulberg in Richtung Hohensteiner Straße unterwegs. Beim Abbiegen übersah sie einen 16-Jährigen, der mit seiner Simson auf der Hohensteiner Straße...