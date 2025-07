Schwerer Unfall mit Motorrad im Erzgebirge: Straße gesperrt

Eine 18-Jährige wurde bei dem Crash am Dienstag schwerverletzt.

Am späten Dienstagnachmittag hat es im Neukirchner Ortsteil Adorf gekracht. Eine 18-Jährige sei dabei schwerverletzt worden und Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden, teilt die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochmittag mit. Was ist passiert? Ein VW-Fahrer wollte gegen 16.40 Uhr von der Burkhardtsdorfer Straße nach links in eine...