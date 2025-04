Schwimmhalle Gablenz bleibt am Samstag geschlossen

Schwimmer müssen sich kurzfristig ein anderes Becken suchen. Am Sonntag öffnen die Türen in Gablenz wieder.

Chemnitz.

Die Schwimmhalle Gablenz muss am Samstag kurzfristig geschlossen bleiben. Das teilte die Stadtverwaltung am Morgen mit. Grund sei die Beseitigung einer Becken-Verunreinigung. Am Sonntag öffnet die Halle demnach wieder regulär von 10 bis 15 Uhr.

Mit dem Stadtbad, dem neuen Bernsdorfer Bad und der Schwimmhalle am Südring bieten sich allerdings auch am Samstag drei Hallen zum Schwimmen an. (eran)