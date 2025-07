Schwimmhalle in Burgstädt schließt: Günstige Preise in den Sommerferien

Bis Ende August gelten im Sportzentrum reduzierte Preise. Doch ab Mitte Juli bleibt die Halle erst einmal ganz zu. Großinvestitionen bleiben aus.

Noch bis 13. Juli ist das Sportzentrum am Taurastein mit Schwimmhalle geöffnet. Es gelten bis 31. August günstigere Eintrittspreise – 2,5 Stunden bezahlen, ganzen Tag bleiben. Ab Montag, 14. Juli, bis Freitag, 8. August, schließt die Einrichtung in Burgstädt aber für vier Wochen. Alljährlich stehen Revisions- und Reparaturarbeiten an. Doch...