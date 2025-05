Seat aus Erzgebirge bedrängt Auto auf A 72 – Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer soll den VW mehrfach attackiert haben. Es kam fast zu einem Unfall.

Chemnitz.

Am Mittwochvormittag ist eine Frau in einem VW-Caddy mehrfach auf der A 72 von einem Seat bedrängt worden. Die 45-Jährige war gerade in Richtung Leipzig unterwegs, als sie ein bräunlicher Seat kurz vor der Anschlussstelle Chemnitz-Süd mehrfach stark ausbremste. Dies habe sich nochmals nach der Anschlussstelle wiederholt, teilt die Polizei mit. Später soll der Seat den VW, der in die mittlere Spur gewechselt war, von rechts abgedrängt haben, woraufhin ein Sattelzug auf den Seitenstreifen ausweichen musste.