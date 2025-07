Seniorin in Adorf während Gartenarbeit bestohlen

Dass Unbekannte während der Gartenarbeit in ihr Haus eingedrungen waren, bemerkte die Frau erst einen Tag später. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Neukirchen.

Während sie im Garten arbeitete, wurde eine Adorferin Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin war am Dienstagnachmittag in ihrem Garten tätig, als unbekannte Täter sich Zugang zu ihrem Haus verschafften. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau aufgrund der Nähe zum Haus während der Gartenarbeit die Schlüssel an der Haustür stecken lassen.