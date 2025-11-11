Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Seniorin in Chemnitz verliert 26.000 Euro bei Betrug mit Kryptowährung

Eine Chemnitzerin dachte, sie investiert in Kryptowährung. Doch Betrüger stahlen ihr Geld.
Eine Chemnitzerin dachte, sie investiert in Kryptowährung. Doch Betrüger stahlen ihr Geld. Bild: Jens Büttner/dpa
Eine Chemnitzerin dachte, sie investiert in Kryptowährung. Doch Betrüger stahlen ihr Geld.
Eine Chemnitzerin dachte, sie investiert in Kryptowährung. Doch Betrüger stahlen ihr Geld. Bild: Jens Büttner/dpa
Chemnitz
Seniorin in Chemnitz verliert 26.000 Euro bei Betrug mit Kryptowährung
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Chemnitzerin wollte ihr Geld im Internet vermehren. Dabei wurde sie um ihre Ersparnisse gebracht.

Eine Seniorin aus Chemnitz hat Anzeige wegen Betrugs erstattet. Der Frau war im Netz ein seriös erscheinendes Investitionsangebot aufgefallen. Um ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen, wollte sie dieses über eine Plattform in Kryptowährung anlegen, teilt die Polizei mit. Dazu lud sie unter telefonischer Anleitung eines vermeintlichen Brokers...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
2 min.
Chemnitz: 50.000 Euro mit einem Klick verloren
Ein 84-jähriger Mann hat 50.000 Euro mit einem Klick verloren.
Ein Betrugsfall zeigt einmal mehr, wie vorsichtig man sich im Internet bewegen muss. Ein 84-Jähriger aus Chemnitz verliert Zehntausende Euro durch perfide Online-Betrugsmasche.
Oleksandra Patlai
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14.10.2025
2 min.
12.000 Euro weg: Krypto-Falle schnappt in Döbeln zu
Die Polizei ermittelt in einem Betrugsfall in Döbeln.
Ein Döbelner vertraute einem vermeintlichen Broker. Seine Investitionen führten zu einem hohen Verlust. Die Polizei warnt vor solchen Maschen.
Babette Philipp
Mehr Artikel