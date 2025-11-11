Seniorin in Chemnitz verliert 26.000 Euro bei Betrug mit Kryptowährung

Chemnitz
Eine Chemnitzerin wollte ihr Geld im Internet vermehren. Dabei wurde sie um ihre Ersparnisse gebracht.
Eine Seniorin aus Chemnitz hat Anzeige wegen Betrugs erstattet. Der Frau war im Netz ein seriös erscheinendes Investitionsangebot aufgefallen. Um ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen, wollte sie dieses über eine Plattform in Kryptowährung anlegen, teilt die Polizei mit. Dazu lud sie unter telefonischer Anleitung eines vermeintlichen Brokers...
