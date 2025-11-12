Sexueller Missbrauch in Chemnitzer Familie: Was passierte nach dem Duschen?

Das übergriffige Verhalten eines Mannes gegenüber seiner 16 Jahre alten Stieftochter beschäftigt die Betroffenen und die Justiz seit neun Jahren. Es geht nur um wenige Augenblicke. Und es steht Aussage gegen Aussage.

Ein Abend in einem Chemnitzer Eigenheim neigt sich dem Ende zu. Die Mutter hat sich bereits ins Bett verabschiedet, der Vater kommt aus der Dusche. Er trägt ein blaues Handtuch um die Hüfte, sonst nichts.