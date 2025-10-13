Skaterpark in Mohsdorf: Was für 19.000 Euro gebaut werden soll

Die Skateranlage im Burgstädter Ortsteil wird erneuert. Mittel aus dem Regionalbudget machen dies möglich. Aufträge sind bereits vergeben.

Die Skateranlage neben dem ehemaligen Gasthof im Burgstädter Ortsteil Mohsdorf soll erneuert werden. Bürgermeister Lars Naumann informierte, dass dafür Mittel aus dem sogenannten Regionalbudget verwendet werden. Demnach sollen Parcours erweitert, Absturzsicherungen errichtet und der Hang am Skateplatz befestigt werden. Die Aufträge seien...