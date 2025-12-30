Skoda Fabia auf dem Chemnitzer Sonnenberg brennt: Das war der Grund

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend auf die Tschaikowskistraße in Chemnitz gerufen. Dort hatte ein Auto Feuer gefangen.

Meterhohe Flammen steigen aus dem Motorraum des Autos auf. Die Feuerwehr rückt zur Tschaikowskistraße in Chemnitz in Höhe der Hausnummer 54 aus. Die Straße muss zwischenzeitlich für den Einsatz gesperrt werden. Was ist passiert? Ein Böller oder eine Rakete waren nicht der Grund, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage am Abend. Der Halter...