Skurrile Szenen an der Further Straße in Chemnitz: Alter Ahorn fällt am Ende doch

Dreimal haben Anwohner die Fällung eines Baumes verhindert. Am Dienstagnachmittag war der Bauunternehmer, der dort bauen will, mit dem Harvester schneller zur Stelle. Die Situation eskalierte, ein Polizist wurde gebissen. Was passiert ist.

Der tiefe Graben zwischen beiden Seiten ist sinnbildlich. Auf der einen Seite stehen die Anwohner der Further Straße 14 in ihrem Hinterhof. Auf der anderen Seite steht Bauunternehmer Michael Oberacher vom Unternehmen Consultatio AG. Zwischen ihnen liegt ein ausgehobenes Baufeld – mehrere Meter tief, rund 50 Meter lang und gut 10 Meter breit.... Der tiefe Graben zwischen beiden Seiten ist sinnbildlich. Auf der einen Seite stehen die Anwohner der Further Straße 14 in ihrem Hinterhof. Auf der anderen Seite steht Bauunternehmer Michael Oberacher vom Unternehmen Consultatio AG. Zwischen ihnen liegt ein ausgehobenes Baufeld – mehrere Meter tief, rund 50 Meter lang und gut 10 Meter breit....