  • Esche auf Chemnitzer Schloßteichinsel gefällt: „Als hätte ich einer Beerdigung beigewohnt“

Der „Baum des Friedens“ am Schloßteich musste gefällt werden.
Der „Baum des Friedens“ am Schloßteich musste gefällt werden. Bild: Jana Peters
Chemnitz
Esche auf Chemnitzer Schloßteichinsel gefällt: „Als hätte ich einer Beerdigung beigewohnt“
Von Christian Mathea, Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zweimal hatte der „Baum des Friedens“ gebrannt. Zusätzlich ist der Stamm von Pilzen befallen, was aus Sicht der Stadtverwaltung eine Fällung nötig machte. Anwohner trauern um den Baum.

Die Motorsäge heult auf. Linda Wienold, Mitarbeiterin im Grünflächenamt, schneidet vorn ein Oval hinein und umrundet dann den Baum mit der Säge. Schließlich hebt sie die Hand. Das obere Stück des Baumes ist von einem Drahtseil umschlungen, das an einer Seilwinde an einem Lastwagen hängt. Die Seilwinde zieht an und der Baum fällt langsam...
Erschienen am: 11.02.2026 | 06:34 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
