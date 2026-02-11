Esche auf Chemnitzer Schloßteichinsel gefällt: „Als hätte ich einer Beerdigung beigewohnt“

Zweimal hatte der „Baum des Friedens“ gebrannt. Zusätzlich ist der Stamm von Pilzen befallen, was aus Sicht der Stadtverwaltung eine Fällung nötig machte. Anwohner trauern um den Baum.

Die Motorsäge heult auf. Linda Wienold, Mitarbeiterin im Grünflächenamt, schneidet vorn ein Oval hinein und umrundet dann den Baum mit der Säge. Schließlich hebt sie die Hand. Das obere Stück des Baumes ist von einem Drahtseil umschlungen, das an einer Seilwinde an einem Lastwagen hängt. Die Seilwinde zieht an und der Baum fällt langsam...