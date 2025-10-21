Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • So lief der durchwachsene Sommer am Stausee Rabenstein

Ralph Hofmann mit seinen Kindern zählte zu den Gästen der diesjährigen Saisoneröffnung.
Ralph Hofmann mit seinen Kindern zählte zu den Gästen der diesjährigen Saisoneröffnung. Bild: Toni Söll/Archiv
Ralph Hofmann mit seinen Kindern zählte zu den Gästen der diesjährigen Saisoneröffnung.
Ralph Hofmann mit seinen Kindern zählte zu den Gästen der diesjährigen Saisoneröffnung. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
So lief der durchwachsene Sommer am Stausee Rabenstein
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ungeachtet des wechselhaften Sommers schaut die Betreibergesellschaft zufrieden auf die vergangenen Monate zurück. Das Drachenfest hat nochmal Tausende angelockt.

Mit 85.293 Besuchern zieht die Eissport und Freizeit GmbH eine positive Saisonbilanz für den Stausee Rabenstein. „Zwar liegen wir nach dem Jahr 2024 unter dem damaligen Höchstwert, dennoch sind wir mit diesem Ergebnis angesichts der Wetterbedingungen relativ zufrieden“, so Geschäftsführer Sascha Brandt. Zum Vergleich: 2023 besuchten seinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:03 Uhr
2 min.
Dresden verschiebt Linksextremismus-Prozess erneut
Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden verzögert sich weiter. (Symbolbild)
Sie sollen mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Warum der Prozess gegen Johann G. und andere Unterstützer wieder verschoben wird.
20.09.2025
3 min.
In der Tatra-Bahn und auf dem Trampolin: 630 junge Unternehmer aus ganz Deutschland zu Gast in Chemnitz
Luise Ludwig von der Firma Mastersolution präsentiert im BuKo-Sonderzug der historischen Tatra-Bahn den smarten Videoanzug „Focus“, der bei der Einarbeitung neuer Arbeitskräfte helfen soll.
Die Bundeskonferenz (BuKo) der Wirtschaftsjunioren findet im Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz statt. Doch was sollen Trampolinspringen vor dem Nischl und Partys in der Straßenbahn mit Wirtschaft zu tun haben?
Paula Klüver
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
02.10.2025
4 min.
Langes Wochenende dank 3. Oktober: Das ist in Chemnitz los
Zum Feiertag finden unter anderem verschiedene Partys und ein Wikingerspektakel statt.
Böller, Party, Wikinger, Theater, Fellnasen und exotisches Essen: Wenn es draußen kälter wird, geht die Party drinnen weiter. „Freie Presse“ präsentiert fürs Wochenende eine Auswahl, wo man in Chemnitz was erlebt.
Cora Lantzsch
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
Mehr Artikel