So lief der durchwachsene Sommer am Stausee Rabenstein

Ungeachtet des wechselhaften Sommers schaut die Betreibergesellschaft zufrieden auf die vergangenen Monate zurück. Das Drachenfest hat nochmal Tausende angelockt.

Mit 85.293 Besuchern zieht die Eissport und Freizeit GmbH eine positive Saisonbilanz für den Stausee Rabenstein. „Zwar liegen wir nach dem Jahr 2024 unter dem damaligen Höchstwert, dennoch sind wir mit diesem Ergebnis angesichts der Wetterbedingungen relativ zufrieden“, so Geschäftsführer Sascha Brandt. Zum Vergleich: 2023 besuchten seinen...