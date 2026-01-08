MENÜ
  • Chemnitz
  So steht es um die Burgstädter Brücken: Bei zehn von 34 gilt Zustand als kritisch bis ungenügend

Der Zustand dieses Bauwerks wird als ungenügend eingestuft: Brücke Mühlenweg nahe der Dorfstraße in Mohsdorf.
Der Zustand dieses Bauwerks wird als ungenügend eingestuft: Brücke Mühlenweg nahe der Dorfstraße in Mohsdorf. Bild: Andreas Seidel
Diesem Bau wird ein guter Zustand attestiert: die Brücke Mühlenweg.
Diesem Bau wird ein guter Zustand attestiert: die Brücke Mühlenweg. Bild: Andreas Seidel
Sie zählt zu den Bauwerken in schlechtem Zustand: Brücke am Brausebachweg in Burkersdorf.
Sie zählt zu den Bauwerken in schlechtem Zustand: Brücke am Brausebachweg in Burkersdorf. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
So steht es um die Burgstädter Brücken: Bei zehn von 34 gilt Zustand als kritisch bis ungenügend
Von Uwe Rechtenbach
Oft sind sie ein Weg, um von Ufer zu Ufer zu gelangen. In Burgstädt ist das auch der Fall. 34 Brücken sowie Stützmauern liegen im Zuständigkeitsbereich der Stadt. Die würde gern mehr für sie tun. Doch es fehlt das Geld.

Die gute Nachricht voran: keine von Burgstädt Brücken ist ihren jeweiligen Prüfberichten nach einsturzgefährdet. „Wenn das so wäre, hätten wir längst schon sperren müssen“, erklärt Bauamtsleiter Hannes Langen. Doch auch wenn das so ist, bleibt für Langen die Gewissheit, in nächster Zukunft auch nicht viel mehr für die Brücken tun...
