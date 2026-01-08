So steht es um die Burgstädter Brücken: Bei zehn von 34 gilt Zustand als kritisch bis ungenügend

Chemnitz Umland
Oft sind sie ein Weg, um von Ufer zu Ufer zu gelangen. In Burgstädt ist das auch der Fall. 34 Brücken sowie Stützmauern liegen im Zuständigkeitsbereich der Stadt. Die würde gern mehr für sie tun. Doch es fehlt das Geld.
Die gute Nachricht voran: keine von Burgstädt Brücken ist ihren jeweiligen Prüfberichten nach einsturzgefährdet. „Wenn das so wäre, hätten wir längst schon sperren müssen“, erklärt Bauamtsleiter Hannes Langen. Doch auch wenn das so ist, bleibt für Langen die Gewissheit, in nächster Zukunft auch nicht viel mehr für die Brücken tun...
