Solaranlage als Geschenk obendrauf: Chemnitzer Vermieter schafft Balkonkraftwerke an

Früher Satellitenschüsseln, sind heute Solarmodule an Balkonen in Mode gekommen. Das kann zu einem ziemlichen Durcheinander an Hausfassaden führen. Deshalb hat ein Vermieter möglichen Eigeninitiativen der Bewohner vorgegriffen.

Uwe Gogol ist jetzt Stromproduzent. Das war zwar nicht sein eigener Wunsch, dafür hat er die Solar-Anlage von seinem Vermieter bei der Balkonsanierung als Bonus dazubekommen – genau wie 25 seiner Nachbarn im Wohnblock an der Heinrich-Schütz-Straße. Uwe Gogol ist jetzt Stromproduzent. Das war zwar nicht sein eigener Wunsch, dafür hat er die Solar-Anlage von seinem Vermieter bei der Balkonsanierung als Bonus dazubekommen – genau wie 25 seiner Nachbarn im Wohnblock an der Heinrich-Schütz-Straße.