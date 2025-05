Sommerbad Garnsdorf eröffnet verspätet bei Sonnenschein und 17,5 Grad Wassertemperatur

Trotz verspäteter Eröffnung zeigt sich das Sommerbad Garnsdorf von seiner sonnigen Seite. Die Eintrittspreise sind gestiegen, die Erwartungen sind hoch. Wie verlief die Saison im Vorjahr?

Vier Tage später als geplant ist am Dienstag das Sommerbad in Garnsdorf eröffnet worden. Anders als zum geplanten Saisonstart am Samstag, der kühl und verregnet war, schien sogar die Sonne. Die Wassertemperatur sei von 17 auf 17,5 Grad geklettert, sagt Badleiterin Diana Wolf. Insgesamt hat sie knapp 30 Besucher gezählt. Manche hätten sich...