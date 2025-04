Sondersitzung im Chemnitzer Stura: Fahrradwerkstatt in Bernsdorf vor dem Aus

Ein Angebot des Student_Innen Rats für Radfahrer soll gestrichen werden. Viel Geld lässt sich dadurch nicht sparen. Trotzdem ist der Antrag drastisch formuliert.

Seit 13 Jahren steht Juliane Schreiber einmal in der Woche in der Fahrradselbsthilfewerkstatt an der Bernsdorfer Straße 41 in Chemnitz. Hier helfen sie und zwei bis drei Mitstreiter Fahrradfahrern bei der Reparatur ihrer Drahtesel. Die Ehrenamtlichen haben Werkzeug, Ersatzteile und vor allem viel Erfahrung. Bezahlen muss man in der Regel nichts,...