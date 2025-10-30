Sonnenberg: Mann zielt mit Waffe aus Wohnung heraus auf Passantin

Ein 32-jähriger, offenbar verwirrter Chemnitzer soll mit einer Waffe hantiert werden. Die Polizei schritt ein. Verletzt wurde niemand.

Polizeieinsatz auf der Sonnenstraße in Chemnitz: Die Polizei wurde am Mittwochabend nach einem Zeugenhinweis in die Sonnenstraße gerufen. Grund: Ein Mann soll aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses heraus mit einem Gewehr auf eine Passantin gezielt haben. Die betreffende Wohnung war schnell ausgemacht. Eine Angehörige öffnete die...