Sonnenlandpark, Kriebstein und Co.: Ausflugsziele nun auch am Wochenende mit Bus gut erreichbar

Im Kulturhauptstadtjahr wird die Region neu erschlossen. Jetzt fahren Busse am Wochenende öfters in den Freizeitpark Lichtenau und nach Schloss Lichtenwalde sowie Burg und Talsperre Kriebstein.

Ein lang gehegter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. „Jetzt erreicht man uns besser am Wochenende mit dem Bus - und das im Zwei-Stunden-Takt“, sagt Manuela Schleith, Inhaberin des Sonnenlandparks in Lichtenau. Bisher fuhr die Linie 637 zwischen Chemnitz und Mittweida montags bis freitags regelmäßig und am Wochenende selten, zu unpassenden...