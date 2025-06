Soul-Expression in Bildern: Dieser Wettbewerb vereint internationale Tänzer in Chemnitz

Für die Soul-Expression kamen auch dieses Jahr internationale Großen des Hip-Hops und Breakings nach Chemnitz.

Fliegende Mützen, gute Musik und beeindruckende Tanzdarbietungen gab es am Samstagabend bei der „Soul Expression“ in der Fabrik an der Zwickauer Straße. Der Wettkampf für Breaking, auch als Breakdance bekannt, und Hip-Hop ging in die nächste Runde. „Das Battle ist die Schlacht“, riefen die Moderatoren zu Eröffnung – beste Freunde...