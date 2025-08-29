Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Special Olympics in Limbach-Oberfrohna: „Es braucht nur Trainer, die ihn so akzeptieren, wie er ist“

Justin Finke spielt beim Anerkennungswettbewerb für die Special Olympics 2026 im Saarland Tischtennis.
Justin Finke spielt beim Anerkennungswettbewerb für die Special Olympics 2026 im Saarland Tischtennis. Bild: Ralf Jerke
Justin Finke spielt beim Anerkennungswettbewerb für die Special Olympics 2026 im Saarland Tischtennis.
Justin Finke spielt beim Anerkennungswettbewerb für die Special Olympics 2026 im Saarland Tischtennis. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Special Olympics in Limbach-Oberfrohna: „Es braucht nur Trainer, die ihn so akzeptieren, wie er ist“
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Special Olympics zählt nicht der Sieg, sondern das Miteinander. Mehr als 40 Tischtennis-Spieler zeigten in Limbach-Oberfrohna, wie Sport Menschen verbindet und Grenzen überwindet. Das ist die Geschichte von Justin.

Die Atmosphäre in der Großsporthalle von Limbach-Oberfrohna war am Donnerstag geprägt von Konzentration, Freude und gegenseitigem Respekt. Über 40 Athletinnen und Athleten mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung traten beim sächsischen Anerkennungswettbewerb im Tischtennis der Special Olympics gegeneinander an. Es ging dabei nicht um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
3 min.
Mit 250 Sportlern: Special Olympics kommen für drei Tage nach Limbach-Oberfrohna
Drei Tage finden die Landesspiele der Special Olympics in Limbach-Oberfrohna statt.
Ende August finden im Waldstadion die Landesspiele statt. Menschen mit geistiger Behinderung treten gegeneinander an. Für einige könnte es das Sprungbrett zu den Weltspielen in Chile sein.
Julia Grunwald
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:20 Uhr
1 min.
Halsbrücke: Insektenstich verursacht Unfall
Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Unfall in Halsbrücke im Einsatz.
Ein Senior ist auf der B 173 schwer verunglückt. Ein Insektenstich führte zu seinem Sturz. Die Ereignisse werfen Fragen auf.
Babette Philipp
23.08.2025
4 min.
Special Olympics in Limbach-Oberfrohna: Wie zwei Chemnitzer mit Sehbeeinträchtigung für ihren großen Traum kämpfen
Kevin Böttger und Martin Porth (Mitte) wollen mit ihren Trainern Alfred Staindl und Katrin Wallasch bei den Special Olympics in Limbach-Oberfrohna Bestleistungen zeigen.
Kevin Böttger und Martin Porth wollen sich mit 250 Athleten bei den Landesspielen messen. Eine Teilnahme bei den Nationalen Spielen 2026 winkt. Die Spiele bedeuten für sie aber mehr als nur Medaillen holen.
Julia Grunwald
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
Mehr Artikel