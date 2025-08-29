Special Olympics in Limbach-Oberfrohna: „Es braucht nur Trainer, die ihn so akzeptieren, wie er ist“

Chemnitz Umland
Bei den Special Olympics zählt nicht der Sieg, sondern das Miteinander. Mehr als 40 Tischtennis-Spieler zeigten in Limbach-Oberfrohna, wie Sport Menschen verbindet und Grenzen überwindet. Das ist die Geschichte von Justin.
Die Atmosphäre in der Großsporthalle von Limbach-Oberfrohna war am Donnerstag geprägt von Konzentration, Freude und gegenseitigem Respekt. Über 40 Athletinnen und Athleten mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung traten beim sächsischen Anerkennungswettbewerb im Tischtennis der Special Olympics gegeneinander an. Es ging dabei nicht um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.