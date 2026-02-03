Hallenmeeting der Special Olympics in Chemnitz: „Jeder hier ist ein Gewinner“

Am Samstag stand das vierte Winter-Hallenmeeting der Special Olympics auf dem Programm. Was die Sportbewegung den Athleten bedeutet und auf welches Großevent sie mit großen Augen vorausschauen.

Eine Woche nach dem internationalen Leichtathletik-Hallenmeeting ging es im Sportforum am Samstag erneut heiß her. Der sächsische Special-Olympics-Verband veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Heini‘s Sportclub der Stadtmission Chemnitz das bereits vierte Winter-Hallenmeeting. Das besondere an der ganzen Geschichte: Dieses Hallenmeeting der... Eine Woche nach dem internationalen Leichtathletik-Hallenmeeting ging es im Sportforum am Samstag erneut heiß her. Der sächsische Special-Olympics-Verband veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Heini‘s Sportclub der Stadtmission Chemnitz das bereits vierte Winter-Hallenmeeting. Das besondere an der ganzen Geschichte: Dieses Hallenmeeting der...