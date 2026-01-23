Internationales Chemnitzer Leichtathletik-Hallenmeeting fast ausverkauft

Chemnitz
Knapp 200 Athleten gehen bei der 27. Auflage in 16 Disziplinen an den Start. Meetingchef Thomas Schönlebe verrät, worauf er besonders achtet.
Thomas Schönlebe und seine Mitstreiter hatten auf ein „volles Haus“ gehofft - und einen Tag vor dem ersten „Startschuss“ sieht es gut aus. Über 1000 Karten wurden für das 27. Internationale Chemnitzer Leichtathletik-Hallenmeeting am Samstag bereits verkauft. „Viele Tickets haben wir nicht mehr übrig. Die Halle ist bereits gut...
