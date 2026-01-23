MENÜ
LAC-Viertelmeilerin Corinna Schwab beim Starttraining in der Halle im Sportforum, wo beim 27. Internationalen Chemnitzer Hallenmeeting die Post abgeht. Dabei will auch die zweifache Deutsche Meisterin vorn mitmischen.
LAC-Viertelmeilerin Corinna Schwab beim Starttraining in der Halle im Sportforum, wo beim 27. Internationalen Chemnitzer Hallenmeeting die Post abgeht. Dabei will auch die zweifache Deutsche Meisterin vorn mitmischen.
Internationales Chemnitzer Leichtathletik-Hallenmeeting fast ausverkauft
Von Thomas Treptow
Knapp 200 Athleten gehen bei der 27. Auflage in 16 Disziplinen an den Start. Meetingchef Thomas Schönlebe verrät, worauf er besonders achtet.

Thomas Schönlebe und seine Mitstreiter hatten auf ein „volles Haus“ gehofft - und einen Tag vor dem ersten „Startschuss“ sieht es gut aus. Über 1000 Karten wurden für das 27. Internationale Chemnitzer Leichtathletik-Hallenmeeting am Samstag bereits verkauft. „Viele Tickets haben wir nicht mehr übrig. Die Halle ist bereits gut...
12.01.2026
2 min.
Schönlebe hofft auf „volles Haus“ beim 27. Internationalen Chemnitzer Hallenmeeting
Sprinterin Rebekka Haase (Mitte) setzte sich bereits im Vorjahr beim Chemnitzer Hallenmeeting über 60 Meter durch.
Am 24. Januar werden knapp 200 Leichtathleten in16 Disziplinen ihre Kräfte in der Halle im Sportforum messen. Der härteste Kontrahent für Dreisprungass Max Heß dürfte aus Rumänien kommen.
Thomas Treptow
19.12.2025
4 min.
27. Internationales Leichtathletik-Hallenmeeting: Chemnitzer Asse stehen im Mittelpunkt
Hürdensprinterin Amira Never, hier bei der U23-EM im norwegischen Bergen in Aktion, will an eine erfolgreiche Saison anknüpfen und sich beim Chemnitzer Hallenmeeting von ihrer besten Seite zeigen.
Am 24. Januar geht es in der Halle im Sportforum wieder rund, etwa 200 Athleten werden am Start sein. Darunter auch eine junge Garde vom LAC, die beim „Heimspiel“ an eine erfolgreiche Saison anknüpfen möchte.
Thomas Treptow
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
