Schönlebe hofft auf „volles Haus“ beim 27. Internationalen Chemnitzer Hallenmeeting

Chemnitz
Am 24. Januar werden knapp 200 Leichtathleten in16 Disziplinen ihre Kräfte in der Halle im Sportforum messen. Der härteste Kontrahent für Dreisprungass Max Heß dürfte aus Rumänien kommen.
Ein volles Programm ist am 24. Januar bereits garantiert. Auf ein „volles Haus“ hoffen die Organisatoren des 27. Internationalen Chemnitzer Leichtathletik-Hallenmeetings noch: „Mehr als 1000 Zuschauer passen in die Halle hinein. Da können wir ordentlich Stimmung erzeugen, die dann zu Superergebnissen motivieren“, sagt...
