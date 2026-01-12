MENÜ
Sprinterin Rebekka Haase (Mitte) setzte sich bereits im Vorjahr beim Chemnitzer Hallenmeeting über 60 Meter durch.
Sprinterin Rebekka Haase (Mitte) setzte sich bereits im Vorjahr beim Chemnitzer Hallenmeeting über 60 Meter durch. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Schönlebe hofft auf „volles Haus“ beim 27. Internationalen Chemnitzer Hallenmeeting
Redakteur
Von Thomas Treptow
Am 24. Januar werden knapp 200 Leichtathleten in16 Disziplinen ihre Kräfte in der Halle im Sportforum messen. Der härteste Kontrahent für Dreisprungass Max Heß dürfte aus Rumänien kommen.

Ein volles Programm ist am 24. Januar bereits garantiert. Auf ein „volles Haus“ hoffen die Organisatoren des 27. Internationalen Chemnitzer Leichtathletik-Hallenmeetings noch: „Mehr als 1000 Zuschauer passen in die Halle hinein. Da können wir ordentlich Stimmung erzeugen, die dann zu Superergebnissen motivieren“, sagt...
