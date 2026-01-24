MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rebekka Haase stürmt im Finale über 60 Meter als Erste ins Ziel und wird ihrer Favoritenrolle souverän gerecht.
Rebekka Haase stürmt im Finale über 60 Meter als Erste ins Ziel und wird ihrer Favoritenrolle souverän gerecht. Bild: Andreas Seidel
Sprintsieger Benedikt Wallstein (re.) nimmt im Ziel die Glückwünsche des Leverkuseners Ivo Ziebold entgegen.
Sprintsieger Benedikt Wallstein (re.) nimmt im Ziel die Glückwünsche des Leverkuseners Ivo Ziebold entgegen. Bild: Andreas Seidel
Helena Börner gewinnt den Weitsprung
Helena Börner gewinnt den Weitsprung Bild: Andreas Seidel
Rebekka Haase stürmt im Finale über 60 Meter als Erste ins Ziel und wird ihrer Favoritenrolle souverän gerecht.
Rebekka Haase stürmt im Finale über 60 Meter als Erste ins Ziel und wird ihrer Favoritenrolle souverän gerecht. Bild: Andreas Seidel
Sprintsieger Benedikt Wallstein (re.) nimmt im Ziel die Glückwünsche des Leverkuseners Ivo Ziebold entgegen.
Sprintsieger Benedikt Wallstein (re.) nimmt im Ziel die Glückwünsche des Leverkuseners Ivo Ziebold entgegen. Bild: Andreas Seidel
Helena Börner gewinnt den Weitsprung
Helena Börner gewinnt den Weitsprung Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
27. Internationales Leichtathletik-Hallenmeeting: Chemnitzer Trümpfe stechen
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sprintasse Rebekka Haase und Benedikt Wallstein entscheiden bei ihrem Heimspiel vor gut 1300 Zuschauern die 60-Meter-Sprints für sich. Helena Börner überrascht zudem im Weitsprung. LAC-Lokalmatador Max Heß muss hingegen verletzt passen.

Die Chemnitzer Trümpfe haben bei der 27. Auflage des Internationalen Leichtathletik-Hallenmeetings gestochen und gewonnen, ein Sieggarant musste am Samstag jedoch kurzfristig passen. Zunächst ließ sich Rebekka Haase im Sprint der Frauen über 60 Meter in ihrer „Wohnstube“, in der sie nahezu täglich trainiert, nicht überrumpeln. Souverän...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
2 min.
Schönlebe hofft auf „volles Haus“ beim 27. Internationalen Chemnitzer Hallenmeeting
Sprinterin Rebekka Haase (Mitte) setzte sich bereits im Vorjahr beim Chemnitzer Hallenmeeting über 60 Meter durch.
Am 24. Januar werden knapp 200 Leichtathleten in16 Disziplinen ihre Kräfte in der Halle im Sportforum messen. Der härteste Kontrahent für Dreisprungass Max Heß dürfte aus Rumänien kommen.
Thomas Treptow
07.01.2026
5 min.
Bewegungsfreudiger Hobbybäcker vom LAC Chemnitz will in deutsche Spitze sprinten
Bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden lief Benedikt Wallstein zu Bronze über 200 Meter und mit einem Strahlen über den Zielstrich.
Gleich das erste Jahr im LAC-Trikot war für den Thüringer Benedikt Wallstein ein erfolgreiches. Jetzt will der 20-Jährige mehr, richtet alles auf den Sport aus. Gute Gene bringt er mit.
Thomas Treptow
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
Mehr Artikel