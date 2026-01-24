27. Internationales Leichtathletik-Hallenmeeting: Chemnitzer Trümpfe stechen

Chemnitz
Die Sprintasse Rebekka Haase und Benedikt Wallstein entscheiden bei ihrem Heimspiel vor gut 1300 Zuschauern die 60-Meter-Sprints für sich. Helena Börner überrascht zudem im Weitsprung. LAC-Lokalmatador Max Heß muss hingegen verletzt passen.
Die Chemnitzer Trümpfe haben bei der 27. Auflage des Internationalen Leichtathletik-Hallenmeetings gestochen und gewonnen, ein Sieggarant musste am Samstag jedoch kurzfristig passen. Zunächst ließ sich Rebekka Haase im Sprint der Frauen über 60 Meter in ihrer „Wohnstube“, in der sie nahezu täglich trainiert, nicht überrumpeln. Souverän...
