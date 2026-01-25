Hinter statt vor der Kamera: Chemnitzer Dreisprungass muss für Hallensaison passen

Beim 27. Internationalen Hallenmeeting der Leichtathleten schlüpfte der verletzte Lokalmatador Max Heß in eine andere Rolle. Sprinterin Rebekka Haase startet dagegen zum ersten Mal seit vielen Jahren ohne Schmerzen in die Saison.

Dreisprungass Max Heß musste bei seinem Heimspiel, dem 27. Internationalen Chemnitzer Leichtathletik-Hallenmeeting, zwangsläufig die Perspektive wechseln. Statt im blauen Trikot des gastgebenden LAC Erdgas kommentierte er mit einem Headset auf dem Kopf als MDR-Experte die Wettkämpfe im Livestream. „Es war ganz witzig. Es macht Spaß, das...