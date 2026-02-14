Leichtathletik: 19-Jährige sprintet allen davon

Beim Hallemeeting der Leichtathleten in Erfurt kommen die Chemnitzer Asse nicht richtig zum Zug. Rebekka Haase muss krankheitsbedingt für das Finale über 60 Meter passen, Amira Never stürzt im Endlauf über 60 Meter Hürden.

Die junge deutsche Sprintgarde fordert die arrivieren Athleten heraus. Das zeigte sich auch beim 13. Erfurt Indoor. Bei dem Hallenmeeting der Leichtathleten sorgte die junge Berlinerin Philina Schwartz für Aufsehen, über 60 Meter ließ der 19-Jährige Shootingstar in 7,17 Sekunden der Konkurrenz keine Chance und knackte die Norm für die... Die junge deutsche Sprintgarde fordert die arrivieren Athleten heraus. Das zeigte sich auch beim 13. Erfurt Indoor. Bei dem Hallenmeeting der Leichtathleten sorgte die junge Berlinerin Philina Schwartz für Aufsehen, über 60 Meter ließ der 19-Jährige Shootingstar in 7,17 Sekunden der Konkurrenz keine Chance und knackte die Norm für die...