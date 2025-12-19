27. Internationales Leichtathletik-Hallenmeeting: Chemnitzer Asse stehen im Mittelpunkt

Am 24. Januar geht es in der Halle im Sportforum wieder rund, etwa 200 Athleten werden am Start sein. Darunter auch eine junge Garde vom LAC, die beim „Heimspiel“ an eine erfolgreiche Saison anknüpfen möchte.

Thomas Schönlebe und Thomas Seifert sitzen bei der Stippvisite der „Freien Presse" im Büro vor ihren Rechnern. Es gibt viel zu tun, denn bereits in einem Monat, exakt am 24. Januar, geht das 27. Internationale Leichtathletik-Hallenmeeting in Chemnitz über die Bühne. Dafür studiert der Geschäftsführer des gastgebenden LAC Erdgas die...