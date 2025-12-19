MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hürdensprinterin Amira Never, hier bei der U23-EM im norwegischen Bergen in Aktion, will an eine erfolgreiche Saison anknüpfen und sich beim Chemnitzer Hallenmeeting von ihrer besten Seite zeigen.
Hürdensprinterin Amira Never, hier bei der U23-EM im norwegischen Bergen in Aktion, will an eine erfolgreiche Saison anknüpfen und sich beim Chemnitzer Hallenmeeting von ihrer besten Seite zeigen. Bild: Imago
Hürdensprinterin Amira Never, hier bei der U23-EM im norwegischen Bergen in Aktion, will an eine erfolgreiche Saison anknüpfen und sich beim Chemnitzer Hallenmeeting von ihrer besten Seite zeigen.
Hürdensprinterin Amira Never, hier bei der U23-EM im norwegischen Bergen in Aktion, will an eine erfolgreiche Saison anknüpfen und sich beim Chemnitzer Hallenmeeting von ihrer besten Seite zeigen. Bild: Imago
Chemnitz
27. Internationales Leichtathletik-Hallenmeeting: Chemnitzer Asse stehen im Mittelpunkt
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 24. Januar geht es in der Halle im Sportforum wieder rund, etwa 200 Athleten werden am Start sein. Darunter auch eine junge Garde vom LAC, die beim „Heimspiel“ an eine erfolgreiche Saison anknüpfen möchte.

Thomas Schönlebe und Thomas Seifert sitzen bei der Stippvisite der „Freien Presse“ im Büro vor ihren Rechnern. Es gibt viel zu tun, denn bereits in einem Monat, exakt am 24. Januar, geht das 27. Internationale Leichtathletik-Hallenmeeting in Chemnitz über die Bühne. Dafür studiert der Geschäftsführer des gastgebenden LAC Erdgas die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
24.11.2025
4 min.
Chemnitzer Leichtathletin findet zum Boxen – und wird bei Internationalem Boxturnier ausgezeichnet
Josephine Heydenreich (l.) vom Boxclub Chemnitz konnte zum Internationalen Chemnitzer Boxturnier in ihrer Klasse gewinnen und wurde als beste Technikerin ausgezeichnet.
Beim 31. Internationalen Chemnitzer Boxturnier konnte eine Quereinsteigerin aus Sachsen im Ring überzeugen.
Knut Berger
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
21.07.2025
2 min.
Benedikt Thomas Wallstein vom LAC Chemnitz holt EM-Silber mit der deutschen Sprintstaffel
Benedikt Thomas Wallstein (li.) holte Silber mit der deutschen Sprintstaffel.
Bei der U23-Europameisterschaft in Bergen erkämpfen die Leichtathleten aus der Region drei Medaillen. Auch Hürdensprinterin Amira Never verkauft sich im Finale gut.
Thomas Treptow
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel