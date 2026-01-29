Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz

Chemnitz
Chemnitz sucht den Hallenkreismeister, die Crashers haben ein besonderes Heimspiel und die Volleyballerinnen des CVV wollen Revanche. Sportfans können aber auch Fußball unter freiem Himmel sehen.
Hallenfußball: Der Kreisverband Fußball Chemnitz lädt am Samstag in die Richard-Hartmann-Halle zum Budenzauber ein. Die Endrunde des Hallencups bei den Herren steht auf dem Programm und verspricht Spannung pur. Bereits 9 Uhr starten sechs städtische Teams bei den Ü35-Herren in ihre Finalrunde. Ab 14 Uhr steigen dann acht Männermannschaften...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.