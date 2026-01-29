MENÜ
In den Vorrunden qualifizierten sich acht Teams für das Finale der Hallenkreismeisterschaft. Darunter auch Blau-Weiß Chemnitz (hier in bunt gegen den VfL).
In den Vorrunden qualifizierten sich acht Teams für das Finale der Hallenkreismeisterschaft. Darunter auch Blau-Weiß Chemnitz (hier in bunt gegen den VfL).
Die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV um Kapitänin Katina Krell (links) und Libera Svea Koch haben am Samstagabend Heimspiel gegen Eibelstadt.
Die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV um Kapitänin Katina Krell (links) und Libera Svea Koch haben am Samstagabend Heimspiel gegen Eibelstadt.
Die Chemnitz Crashers laufen am Sonntagnachmittag zum Heimspiel auf.
Die Chemnitz Crashers laufen am Sonntagnachmittag zum Heimspiel auf.
Bei den Special Olympics wird am Samstag nicht nur weit gesprungen.
Bei den Special Olympics wird am Samstag nicht nur weit gesprungen.
Chemnitz
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz
Redakteur
Von Peggy Schellenberger, Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz sucht den Hallenkreismeister, die Crashers haben ein besonderes Heimspiel und die Volleyballerinnen des CVV wollen Revanche. Sportfans können aber auch Fußball unter freiem Himmel sehen.

Hallenfußball: Der Kreisverband Fußball Chemnitz lädt am Samstag in die Richard-Hartmann-Halle zum Budenzauber ein. Die Endrunde des Hallencups bei den Herren steht auf dem Programm und verspricht Spannung pur. Bereits 9 Uhr starten sechs städtische Teams bei den Ü35-Herren in ihre Finalrunde. Ab 14 Uhr steigen dann acht Männermannschaften...
