Spektakuläre Lasershow erzählt Mühlengeschichte in Auerswalde

Ein Felsen als Leinwand: In Auerswalde erlebten Besucher am Samstag eine eindrucksvolle Lasershow, die die alte Mühle in buntem Licht erstrahlen ließ.

Im Auerswalder Mühlenkeller ist die Geschichte der alten Mühle am Samstagabend auf eindrucksvolle Weise inszeniert worden. Eine etwa 20-minütige Lasershow der Laser Event Company aus Eibenstock brachte Vergangenheit und Legende zum Leuchten. Firmenchef Enrico Oswald erklärt, dass acht Laser mit einer Stärke zwischen 10 und 40 Watt dafür im...