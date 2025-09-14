Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Spektakuläre Lasershow erzählt Mühlengeschichte in Auerswalde

Bild: Ralf Jerke
Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Spektakuläre Lasershow erzählt Mühlengeschichte in Auerswalde
Von Ralf Jerke
Ein Felsen als Leinwand: In Auerswalde erlebten Besucher am Samstag eine eindrucksvolle Lasershow, die die alte Mühle in buntem Licht erstrahlen ließ.

Im Auerswalder Mühlenkeller ist die Geschichte der alten Mühle am Samstagabend auf eindrucksvolle Weise inszeniert worden. Eine etwa 20-minütige Lasershow der Laser Event Company aus Eibenstock brachte Vergangenheit und Legende zum Leuchten. Firmenchef Enrico Oswald erklärt, dass acht Laser mit einer Stärke zwischen 10 und 40 Watt dafür im...
