Sportlerpreis Chemmy: Trophäen, Emotionen und ein neuer Rekord

Die Sportlerin und der Sportler, der Nachwuchsathlet, die Mannschaft und der Publikumsliebling des Jahres wurden bei der Preisverleihung "Chemmy" am Samstagabend in der Eventlocation Kraftverkehr ausgezeichnet. Geehrt wurden in dieser Reihenfolge: Turnerin Emma Majewski, Bahnradsportler Nicolas Heinrich, Rennrodler Timon Grancagnolo, die Niners...