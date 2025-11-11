Springreiterin Fabienne Bender aus Burgstädt überzeugt trotz Rückschlags

Chemnitz Umland
Trotz gesundheitlicher Probleme ihres Pferdes Rocky erkämpfte sich die 20-jährige Springreiterin Fabienne Bender aus Burgstädt beim Großen Preis von Sachsen den zweiten Platz.
Ein Wochenende voller Spannung und Emotionen liegt hinter Fabienne Bender aus Burgstädt. Die 20-jährige Nachwuchsspringreiterin sicherte sich trotz eines turbulenten Starts beim Großen Preis von Sachsen in Chemnitz den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Sachsen-Tour. Noch am Vorabend des ersten Wettbewerbs war ihr Pferd Rocky nicht...
