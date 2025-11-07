Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verletzungsschock vor dem Großen Preis von Sachsen: Springreiterin Fabienne Bender aus Burgstädt startet trotzdem

Wegen einer Verletzung musste sich Fabienne Bender kurzfristig ein Ersatzpferd leihen. Schon nach wenigen Minuten des Kennenlernens wagt sie sich mit „Sam“ an die ersten Sprünge.
Wegen einer Verletzung musste sich Fabienne Bender kurzfristig ein Ersatzpferd leihen. Schon nach wenigen Minuten des Kennenlernens wagt sie sich mit „Sam" an die ersten Sprünge.
Wegen einer Verletzung musste sich Fabienne Bender kurzfristig ein Ersatzpferd leihen. Schon nach wenigen Minuten des Kennenlernens wagt sie sich mit „Sam“ an die ersten Sprünge.
Wegen einer Verletzung musste sich Fabienne Bender kurzfristig ein Ersatzpferd leihen. Schon nach wenigen Minuten des Kennenlernens wagt sie sich mit „Sam“ an die ersten Sprünge. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Verletzungsschock vor dem Großen Preis von Sachsen: Springreiterin Fabienne Bender aus Burgstädt startet trotzdem
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Burgstädterin Fabienne Bender wollte wegen einer Verletzung auf ihren Wallach Rocky verzichten. Aber das Pferd erholte sich über Nacht. Nun startet sie in der Messe Chemnitz doch mit ihm.

Sie sitzt fast täglich im Sattel, fährt tausende Kilometer durchs Land und liebt den Moment, wenn das Pferd zum Sprung abhebt: Fabienne Bender aus Burgstädt ist mit 20 Jahren eine der hoffnungsvollen Nachwuchsspringreiterinnen Sachsens. Schon als Kind saß sie lieber auf dem Pferderücken als auf dem Sofa. „Mit vier Jahren habe ich mit...
